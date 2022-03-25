«МЮ» ошибся, не назначив Конте. Если Почеттино хочет вернуться в «Тоттенхэм», переход Антонио в «Юнайтед» не исключен». Маккойст о тренерах

Экс-форвард «Рейнджерс» считает, что «МЮ» следовало звать .

«Думаю, совершил ошибку, не назначив Конте главным тренером в конце прошлого года. В обычной ситуации можно было бы сказать, что поезд ушел, но в футболе может случиться что угодно.

Были слухи о том, что Почеттино хочет вернуться в и не интересуется работой в «МЮ». В таком случае я бы не исключал перехода Конте в «Юнайтед».

Единственное, что нужно Конте, – финансовая поддержка, и я не уверен, что он доволен тем, что ему предлагают «шпоры». У него было несколько странных интервью, наводящих на мысли об этом.

В «МЮ» есть отличные футболисты, но сильной команды там нет. Именно с этим мог бы помочь Конте. Пришло время для настоящих перемен», – сказал Маккойст.