Эланга о Роналду: «Здорово, что он в «МЮ». Если нужна помощь, можно с ним поговорить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга благодарен форварду Криштиану Роналду.

«Здорово, что он рядом, и не только из-за того, что он показывает на поле, но и из-за того, что он делает за пределами газона. Если нам нужна какая-то помощь, мы можем с ним поговорить, так что здорово, что он с нами.

Все начинается на тренировочном поле. Надо смотреть на то, как работают более опытные футболисты, и брать на заметку. Ежедневные тренировки с ними помогают мне. И не только в техническом плане, но и в тактическом. И во время игры я тоже люблю просить совета у старших футболистов», – сказал 19-летний швед.