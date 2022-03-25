Языджи о переходе в ЦСКА: «Ни о чем не жалею. Я играю здесь до конца сезона, дальше – посмотрим»

рассказал о своем будущем в .

«Все мои товарищи по команде добры ко мне, парни очень хорошие, спасибо им огромное. До приезда сюда мы обсуждали ЦСКА, и я говорил, что был бы не против перейти.

После перехода, когда я общался с друзьями, мы говорили, что решение было хорошим, все не зря. Я хочу сказать всем спасибо, поблагодарить ребят из России, они помогали договариваться с клубом, помогли с переездом.

Я ни о чем не жалею. Что касается будущего, то на данный момент я играю в ЦСКА до конца сезона, а как будет дальше – не знаю, пообщаемся, посмотрим.

Что касается адаптации, то все зависит от атмосферы, меня очень тепло приняли, поэтому в команду влился легко. Когда я чувствую себя уверенно, то показываю это. На поле делаю все возможное, это говорит о быстрой адаптации», – сказал турецкий хавбек.

Языджи перешел в ЦСКА в январе на правах аренды из . Он провел 4 матча в и забил 6 голов.