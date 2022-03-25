Винисиус о 1-м голе за Бразилию: «Счастлив, надеюсь и дальше помогать. Надо работать, чтобы закончить год с титулом чемпионов мира»

надеется выиграть ЧМ-2022 со сборной Бразилии.

Вингер поделился эмоциями после дебютного гола за сборную, забитого в матче с отборочного турнира с Чили (4:0).

«Маракана», на глазах семьи – нет лучшего места, чтобы забить первый гол за сборную. Я счастлив, надеюсь и дальше помогать сборной и показывать отличную игру.

Очень рад, что в последней игре перед чемпионатом мира болельщики были с нами, благодарю их. Теперь надо начинать работать, чтобы закончить год с титулом чемпионов мира», – сказал Винисиус.

Винисиус забил 1-й гол за сборную Бразилии. Он отличился в матче с Чили на «Маракане»