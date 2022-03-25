Платини против ВАР: «Судейские ошибки – часть игры. Арбитр имеет право ошибаться»

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Мишель Платини выступил против применения системы видеопомощи арбитрам.

– Раньше вы были противником ВАР. Вы все еще против?

– Да, абсолютно. ВАР решает проблемы, но создает другие, заменяя предыдущие. Я думаю, что судейские ошибки – это часть игры. Судья имеет право ошибаться, так же как нападающий имеет право не забить.

В идеале ВАР должен работать на [офсайдных] линиях, там, где судья не видит. Но ВАР не нужен для интерпретаций, оценки фола, игры рукой.

Технология определения взятия ворот – хорошая вещь. Судье сложно увидеть это, так же как в случае с офсайдом.

Так что если бы мы хотели найти компромисс между плюсами и минусами, стоит ввести ВАР для офсайда, а не для интерпретаций, – заявил бывший президент УЕФА.

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