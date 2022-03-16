Президент «Севильи»: «ВАР не используется правильно, у судей нет единых критериев. Так продолжаться не может»

Президент «Севильи» раскритиковал испанских судей.

«Севилья» много раз доказывала, что уважает судей, мы всегда говорили, что выступления против арбитров не идут на пользу. Мы не верим в заговор.

Тем не менее совет директоров, менеджеры, тренеры, игроки и болельщики возмущены, потому что есть явное несоответствие критериев.

Нам отменяют голы, потом пенальти в игре с «Реалом», а против было уже все вместе. ВАР – отличный инструмент, который не используется правильно.

Я не видел четкого изображения попадания мяча в руку, из-за которого аннулировали гол, и судья не видел этого на мониторе. Потом они не видят, как Аугустинссона валят в штрафной «Райо».

Мы просим единых критериев, так больше продолжаться не может. Мы верим в судей, но у них должны быть определенные критерии, а их нет. Такова реальность. Они вредят сами себе, потому что теперь на них оказывается еще больше давления.

Комитеты нас не слушают. Мы готовим отчеты, а они их не читают. Они не делают свою работу. Отвечают просто, словно копируя прошлый ответ. Нужно анализировать моменты. Испанский футбол этого не заслуживает.

На это жалуются многие клубы, не только мы. Сегодня я в качестве исключения делаю публичное заявление, я думаю, что об этом нужно говорить», – сказал Хосе Кастро.

занимает второе место в таблице и отстает от «Реала» на 10 очков.