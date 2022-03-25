Вратарь сборной Уругвая, возможно, зашел с мячом в ворота на 92-й минуте матча с Перу (1:0). Перуанцы считают, что гол был

Судейский скандал произошел в матче квалификации ЧМ-2022 Уругвай – Перу (1:0).

Уругвайцы победили благодаря голу Джорджиана де Арраскаэты на 42-й минуте и вышли на ЧМ-2022.

Однако в концовке встречи произошел спорный момент. На 92-й минуте вратарь уругвайцев поймал мяч после удара и по инерции начал двигаться назад, зайдя в ворота.

Голкипер держал мяч на вытянутых руках. Возможно, что в этом эпизоде мяч пересек линию ворот.

Судья матча Андерсон Даронко не засчитал взятие ворот. Несмотря на реакцию перуанцев, бразильский арбитр не стал изучать момент с помощью ВАР.

После игры хавбек сборной Кристиан Куэва заявил, что в этом моменте был гол.

«Мы видели момент, для нас это гол. Трудно говорить о судье – когда мы так делаем, нас наказывают», – сказал Куэва.

Перу претендует на выход в стыковые матчи против команды из Азии.

Фото: скриншот трансляции