Италия нанесла 32 удара в домашнем матче с Северной Македонией. Гости выиграли 1:0, пробив 4 раза

Италия уступила Северной Македонии (0:1), несмотря на статистическое превосходство.

Команда Роберто Манчини, выступавшая дома в рамках стыков ЧМ-2022, пробила по воротам соперника 32 раза, 16 ударов – из пределов штрафной площади. В створ ворот пришлось 5 ударов. Также Италия владела мячом 66% времени и подала 16 угловых.

нанесла всего 4 удара (в створ – 2), ни разу не разыгрывала угловой, ни разу не била из пределов штрафной хозяев, но прошла дальше в результате точного дальнего удара на второй добавленной ко второму тайму минуте.

Италия пропускает второй ЧМ подряд – впервые в истории. В 2017-м сборная уступила в стыках шведам