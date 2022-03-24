Бюджет «Ньюкасла» на лето – около 60 млн фунтов. Крупных трансферов не будет

У не будет крупных трансферов летом, так как бюджет клуба ограничен.

По данным The Telegraph, английский клуб не станет покупать суперзвезд летом, так как, скорее всего, трансферный бюджет будет ниже 90 млн фунтов, потраченных «Ньюкаслом» в январе. Ожидается, что он составит 60 млн фунтов.

Руководство «Ньюкасла» планирует придерживаться политики, которую один из источников в клубе описал как «прагматичные трансферные цели». Клуб хочет подписать более качественных футболистов, которые бы вписались в нынешнюю зарплатную модель. Тренер Эдди Хау хотел бы видеть в команде 3-4 новичков.

Наиболее высокооплачиваемые игроки «Ньюкасла» получают около 100 тысяч фунтов в неделю. Клуб не намерен значительно повышать эту планку.