Юрген Клопп: «Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой»

рассказал о ситуации с контрактом вингера .

«Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой.

Он полностью сконцентрирован на текущем сезоне, а остальное обсудим потом – будущее, настоящее…

Ответственные люди общаются, а дальше посмотрим», – сказал главный тренер мерсисайдской команды.

Контракт Салаха с истекает летом 2023 года. Сообщалось, что хавбек недоволен предложением клуба по новому контракту.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Полная статистика футболиста – здесь.