Юрген Клопп: «Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой»

Юрген Клопп рассказал о ситуации с контрактом вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой.
Он полностью сконцентрирован на текущем сезоне, а остальное обсудим потом – будущее, настоящее…
Ответственные люди общаются, а дальше посмотрим», – сказал главный тренер мерсисайдской команды.
Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Сообщалось, что хавбек недоволен предложением клуба по новому контракту.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Полная статистика футболиста – здесь.