Юрген Клопп: «Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой»

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Юрген Клопп рассказал о ситуации с контрактом вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой.

Он полностью сконцентрирован на текущем сезоне, а остальное обсудим потом – будущее, настоящее…

Ответственные люди общаются, а дальше посмотрим», – сказал главный тренер мерсисайдской команды.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Сообщалось, что хавбек недоволен предложением клуба по новому контракту.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Полная статистика футболиста – здесь.

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