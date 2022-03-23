Глава Федерации футбола Франции: «В «ПСЖ» у Мбаппе больше шансов на «Золотой мяч», чем при уходе. Хочу, чтобы он остался»

Ноэль Ле Гре считает, что Килиан Мбаппе может получить «Золотой мяч», будучи игроком «ПСЖ».
«Я хочу, чтобы Килиан остался в Париже. Для французского футбола будет лучше, если в лиге будет выступать один из лучших игроков мира, если не лучший. В составе «ПСЖ» у него больше шансов получить «Золотой мяч», чем в случае ухода.
Когда ты меняешь клуб, тебе всегда приходится привыкать к новой обстановке. У «ПСЖ» плохая серия, но он остается великим клубом», – сказал президент Федерации футбола Франции в интервью Ouest-France.