Глава Федерации футбола Франции: «В «ПСЖ» у Мбаппе больше шансов на «Золотой мяч», чем при уходе. Хочу, чтобы он остался»

считает, что может получить «Золотой мяч», будучи игроком .

«Я хочу, чтобы Килиан остался в Париже. Для французского футбола будет лучше, если в лиге будет выступать один из лучших игроков мира, если не лучший. В составе «ПСЖ» у него больше шансов получить , чем в случае ухода.

Когда ты меняешь клуб, тебе всегда приходится привыкать к новой обстановке. У «ПСЖ» плохая серия, но он остается великим клубом», – сказал президент футбола Франции в интервью Ouest-France.