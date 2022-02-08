«МЮ» предлагает Араухо 10 млн евро в год (Дарио Монтеро)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, утверждает испанский журналист Дарио Монтеро на ютуб-канале El Chiringuito.

По данным источника, английский клуб готов платить 22-летнему игроку 10 млн евро в год. Ранее сообщалось, что, помимо «Юнайтед», интерес к Араухо проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

Уругваец, контракт которого с «Барселоной» истекает летом 2023 года, еще не договорился с каталонцами об условиях нового соглашения.

В этом сезоне Рональд провел в Ла Лиге 17 матчей, на его счету три гола. Подробная статистика игрока – здесь.

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