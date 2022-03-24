Роналдиньо: «Мальдини – лучший, против кого я играл, самый совершенный защитник»

Роналдиньо назвал Паоло Мальдини лучшим защитником, против которого ему довелось сыграть.

Бывшего нападающего «Барселоны» и попросили назвать самых сильных футболистов, с которыми и против которых ему приходилось выступать.

«Я начну с самого простого. Лучший, против кого я играл, – . Он всегда был самым совершенным защитником из всех, кого я видел. И мне посчастливилось даже поиграть с ним в одной команде. А сегодня мы с ним дружим, и это радует меня еще больше: я друг своего кумира!

А что касается лучшего, с кем я играл, то вопрос сложный. Мне посчастливилось выступать с легендами... Ромарио, ... Мне сложно выбрать кого-то одного», – отметил .