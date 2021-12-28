Роналдиньо: «ПСЖ» – лучший клуб мира, Мбаппе здесь надолго. У них есть шанс выиграть ЛЧ»

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о парижском клубе.
«Все игроки в мире хотят играть в «ПСЖ». Лучшие в мире – в «ПСЖ». Так что это лучший клуб в мире. Полагаю, что [Мбаппе] здесь надолго.
Сегодня «ПСЖ» – мировой эталон. Для карьеры Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он так молод и уже многого добился. Думаю, ему не хватает Лиги чемпионов. Было бы замечательно, если бы он выиграл ее с «ПСЖ».
Все представляют, что у них есть шанс победить в Лиге чемпионов, поскольку у них есть [соответствующая] группа игроков», – сказал Роналдиньо в эфире ютуб-канала «ПСЖ».