Альба о шансах «Барсы» на титул в Ла Лиге: «Это сложно, «Реал» отлично проводит чемпионат. Но мы сильно изменились»

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Жорди Альба оценил шансы «Барселоны» на титул Ла Лиги после победы в класико.

– От победы в класико и от стиля, в котором мы выиграли, остались приятные впечатления. Забить четыре на «Бернабеу» непросто.

У нас были моменты, чтобы забить больше голов. Отличный результат, великолепная игра.

– Сможет ли «Барса» выиграть Ла Лигу?

– Это сложно, потому что «Мадрид» отлично проводит чемпионат, очень редко проигрывает. Но мы очень сильно изменились за последние месяцы, – сказал защитник «Барселоны» в интервью El Larguero.

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