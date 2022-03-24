Альба о шансах «Барсы» на титул в Ла Лиге: «Это сложно, «Реал» отлично проводит чемпионат. Но мы сильно изменились»

оценил шансы «Барселоны» на титул после победы в класико.

– От победы в класико и от стиля, в котором мы выиграли, остались приятные впечатления. Забить четыре на «Бернабеу» непросто.

У нас были моменты, чтобы забить больше голов. Отличный результат, великолепная игра.

– Сможет ли «Барса» выиграть Ла Лигу?

– Это сложно, потому что «Мадрид» отлично проводит чемпионат, очень редко проигрывает. Но мы очень сильно изменились за последние месяцы, – сказал защитник «Барселоны» в интервью El Larguero.