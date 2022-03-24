«Реал» контактировал с «Боруссией» по поводу Беллингема. Его трансфер обойдется в 80-90 млн евро

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«Реал» хочет купить хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.

В последние недели клубы контактировали и обсуждали возможный трансфер 18-летнего хавбека. «Реал» ведет борьбу за Беллингема с несколькими английскими клубами.

Сделка по нему обойдется в 80-90 млн евро, утверждает журналист Marca Рамон Альварес.

Сообщалось, что «Реал» хочет подписать англичанина в 2023 году. При переговорах «Дортмунд» предпочтет «Мадрид» другим клубам.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и отдал 12 передач в 37 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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