«Американцы верят, что каждая русская семья пьет водку на ужин». Футболистка Мягкова о стереотипах

23-летняя футболистка Алина Мягкова рассказала о жизни в США, где она училась в университете.

В настоящее время россиянка выступает за «Верону».

«Я училась на факультете коммуникаций. У нас был парень, который считал себя королем. Серьезно, он приходил на учебу в «королевской» одежде: меховая накидка, корона и огромный нож на поясе. И всем было плевать. Даже если бы он достал этот нож, там же разрешено ношение оружия.

Или, например, девушка училась на журналиста, ей тогда было 23. Она приходила на учебу с огромной плюшевой игрушкой в виде собаки и всем говорила, что эта собака помогает ей добывать информацию. На полном серьезе. Игрушка всегда была у нее в руках или на столе во время пар. В общем, полно странностей.

У американцев дружба не такая, как у нас. Ты не пойдешь с кем-то выпить кофе. Там вы друзья, если вы вместе ходите на вечеринки или на американский футбол. У меня была большая компания из русских ребят, которые тоже занимались спортом в университете.

Еще я удивилась, что многие американцы верят в стереотипы о русских. Некоторые рассказали мне про медведей на улице (что они как кошки или собаки), что я могу съесть лед, вообще не чувствую холода и что каждая русская семья на ужин пьет водку. Я отвечала: нет, ребят, вы пьете больше водки, чем все мои знакомые», – сказала Мягкова.