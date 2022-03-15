Александр Прудников высказался о решении Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

«Те игроки, которых вызвали в сборную, как я понимаю, это футболисты, находящиеся сейчас в лучшей форме.

Что касается нападающих, то по поводу Смолова все понятно: игрок забивал почти в каждом матче. Сергеева я особо не видел. Но вроде, если не ошибаюсь, забил один гол [в последних матчах]. Заболотный вроде вообще не забивал в последнее время. Ну, если другие нападающие забили меньше или не забили, то, наверное, правильно.

Нет Дзюбы и Кудряшова? Тренерскому штабу виднее. В чемпионате Турции, где выступает Кудряшов, сезон сейчас идет, наверняка видели его матчи.

Что касается Дзюбы и того, почему он отказался, то эта тема постоянно мусолится. Хочет играть – пусть вызывается, не хочет – не надо. Постоянно обсуждать, поедет он или нет, думаю, нет смысла. Есть много других тем для обсуждения», – заявил бывший форвард «Спартака».

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