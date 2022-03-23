Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028

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Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

Пять ассоциаций подтвердили информацию о том, что подали совместную заявку в УЕФА. Ожидается, что возражений против этой заявки не будет.

«Благодаря этому уникальному партнерству мы предпринимаем соответствующие дальнейшие шаги, и наша цель – успешно провести чемпионат Европы, который станет прекрасным праздником футбола для болельщиков и команд.

Мы считаем, что Евро-2028 станет одним из величайших спортивных событий, когда-либо проводившихся в Великобритании и Ирландии», – говорится в совместном заявлении.

Ранее сообщалось об интересе Турции к проведению этого турнира.

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