Кессиэ не получит подписной бонус в «Барселоне» – поэтому клуб смог дать ему высокую зарплату

Полузащитник станет игроком «Барселоны» по завершении сезона.

Летом истекает срок контракта 25-летнего хавбека с «россонери», он станет свободным агентом.

С «Барсой» ивуариец согласовал контракт на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год (по другим данным – 7 млн).

Кессиэ не получит подписной бонус – это одна из причин, почему каталонский клуб смог предложить ему столь высокую зарплату.

В 23 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.