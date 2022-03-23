Кессиэ не получит подписной бонус в «Барселоне» – поэтому клуб смог дать ему высокую зарплату

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Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ станет игроком «Барселоны» по завершении сезона.

Летом истекает срок контракта 25-летнего хавбека с «россонери», он станет свободным агентом.

С «Барсой» ивуариец согласовал контракт на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год (по другим данным – 7 млн).

Кессиэ не получит подписной бонус – это одна из причин, почему каталонский клуб смог предложить ему столь высокую зарплату.

В 23 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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