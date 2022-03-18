Зарплата Кессиэ в «Барсе» – около 6,5 млн евро в год. О переходе устно договорились

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Хавбек Франк Кессиэ перейдет в «Барселону» из «Милана» бесплатно.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, каталонский клуб готовит бумаги для Кессиэ. С ним еще ничего не подписали, но устно стороны практически согласовали все детали.

В «Барселоне» он будет зарабатывать около 6,5 млн евро в год. Также он получит подписной бонус.

Чтобы убедить Кессиэ перейти, ему звонил тренер «Барселоны» Хави и экс-полузащитник каталонцев Яя Туре.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 5 голов в 29 матчах за «Милан». Его контракт с клубом истекает летом. Статитстику хавбека можно изучить по ссылке.

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