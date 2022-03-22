Кессиэ прошел медосмотр для «Барсы» и согласовал 4-летний контракт на 7 млн евро в год

Полузащитник по окончании сезона, вероятно, перейдет в «Барселону».

На днях 25-летний ивуариец прошел в швейцарском Лугано медосмотр для трансфера в каталонский клуб.

Также Кессиэ согласовал с «Барсой» 4-летний контракт с зарплатой 7 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Срок соглашения хавбека с «Миланом» истекает 30 июня, поэтому «блаугране» он достанется бесплатно.

В 23 матчах сезона Серии А на счету Кессиэ 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.