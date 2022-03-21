У восьми игроков «Реала» прочерк вместо оценки от Marca после 0:4 от «Барсы». У Анчелотти одна звезда, у Хави – три

Marca оценила игру футболистов «Реала» и «Барселоны» в матче 29-го тура .

Восемь игроков мадридской команды – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Каземиро, , Мариано Диас, Родриго – не получили оценку – издание поставило прочерк.

Наивысшую оценку среди игроков получил вратарь Тибо Куртуа – две звезды. Эдуардо Камавинга, , Лукас Васкес, Федерико Вальверде, и Винисиус Жуниор получили по одной звезде.

Игроки «Барселоны» Эрик Гарсия, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Педри и Пьер-Эмерик Обамеянг удостоились наивысших оценок в этом матче – три звезды.

Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Усман Дембеле и Ферран Торрес получили по две звезды, Гави и Мемфис Депай – по одной.

Marca также оценила работу главных тренеров команд. Карло Анчелотти получил одну звезду, а Хави – три.