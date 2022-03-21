У восьми игроков «Реала» прочерк вместо оценки от Marca после 0:4 от «Барсы». У Анчелотти одна звезда, у Хави – три

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Жерар Пике Ла Лига рейтинги Лука Модрич Тони Кроос Серджи Бускетс Жорди Альба Пьер-Эмерик Обамеянг Марк-Андре тер Стеген Родриго Давид Алаба Тибо Куртуа Начо Фернандес Мемфис Депай Каземиро Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Мариано Диас Марко Асенсио Френки де Йонг Федерико Вальверде Эдер Милитао Усман Дембеле Винисиус Жуниор Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Эдуардо Камавинга Педри Гави Футбол

Marca оценила игру футболистов «Реала» и «Барселоны» в матче 29-го тура Ла Лиги.

Восемь игроков мадридской команды – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Каземиро, Тони Кроос, Мариано Диас, Родриго – не получили оценку – издание поставило прочерк.

Наивысшую оценку среди игроков «Реала» получил вратарь Тибо Куртуа – две звезды. Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Марко Асенсио и Винисиус Жуниор получили по одной звезде.

Игроки «Барселоны» Эрик Гарсия, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Педри и Пьер-Эмерик Обамеянг удостоились наивысших оценок в этом матче – три звезды.

Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Усман Дембеле и Ферран Торрес получили по две звезды, Гави и Мемфис Депай – по одной.

Marca также оценила работу главных тренеров команд. Карло Анчелотти получил одну звезду, а Хави – три.

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