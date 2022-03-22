Рикельме о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Месси великолепно играл, но он не может опекать Бензема»

оценил игру .

Экс-полузащитник сборной Аргентины высказался о матче чемпионов, в котором «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:3).

«Как по мне, каждый из тройки Мбаппе-Неймар-Месси сыграл отлично.

Месси не может опекать Бензема, он занимается другим. Месси играл великолепно. Это был отличный матч для него, но в соперниках был «Реал».

Бензема – выдающийся. Великие игроки выдают великие матчи, и Бензема сказал: «Вот он я».

Модричу, Винисиусу повезло, что у них есть Бензема. Он уникален», – заявил бывший игрок «Барселоны» и вице-президент «Бока Хуниорс».

Худший месяц «ПСЖ»: вылеты из турниров и всеобщая ненависть. Без Месси – 0:3 от кризисного «Монако»