Гурам Аджоев: «Я за расширение РПЛ, 18 команд набрать получится. Есть все возможности сохранить клубы ради многочисленных болельщиков»

В «Арсенале» считают, что расширят до 18 команд.

Такое мнение выразил руководитель тульского клуба .

«Я обеими руками выступаю за расширение РПЛ. Как вы знаете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы мы не участвуем, поэтому нужно сделать побольше матчей во внутренних турнирах, чтобы молодые получали больше возможностей себя проявить.

Не могу говорить за исполком , но думаю, что решение там будет принято. Что касается финансового состояния , то у нас все в порядке, риска не доиграть сезон нет.

Наверняка в республиках действительно могут быть проблемы, все-таки нынешняя ситуация сказалась на спонсорах, непонятно, в каком они сейчас состоянии.

Тем не менее не сомневаюсь, что 18 команд для высшей лиги набрать получится. Есть все возможности как минимум сохранить клубы ради многочисленных болельщиков, которые хотят видеть их в РПЛ. В мире сейчас и так много проблем, надо хотя бы постараться поднять уровень футбола», – сказал Аджоев.