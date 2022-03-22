Роналдо: «Барса» прекрасно смотрится. С приходом Хави ситуация улучшилась, он отлично справляется»

высоко оценил игру «Барселоны» при .

«Ситуация в «Барсе» значительно улучшилась с приходом Хави после недавнего кризиса.

Я вижу отличную, очень агрессивную, вертикально атакующую команду, которая хорошо прессингует. И все это с традиционным уровнем «Барсы». «Барса» прекрасно смотрится.

Футбол не так прост, как думают люди. Управление раздевалкой, управление людьми может вызывать проблемы, и нужно уметь хорошо с этим справляться.

Хави отлично справляется», – сказал бывший форвард «Барселоны».