Роналдо: «Барса» прекрасно смотрится. С приходом Хави ситуация улучшилась, он отлично справляется»

Теги Барселона Хави Роналдо Ла Лига Класико Футбол

Роналдо высоко оценил игру «Барселоны» при Хави.

«Ситуация в «Барсе» значительно улучшилась с приходом Хави после недавнего кризиса.

Я вижу отличную, очень агрессивную, вертикально атакующую команду, которая хорошо прессингует. И все это с традиционным уровнем «Барсы». «Барса» прекрасно смотрится.

Футбол не так прост, как думают люди. Управление раздевалкой, управление людьми может вызывать проблемы, и нужно уметь хорошо с этим справляться.

Хави отлично справляется», – сказал бывший форвард «Барселоны».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные