«МЮ» думает, что проблемы «ПСЖ» связаны не с Почеттино. Работа тренера в «Тоттенхэме» считается более показательной

не опирается на работу в , оценивая тренера.

Как сообщает Sky Sports, аргентинец рассматривается как специалист, превративший в достойного конкурента «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», несмотря на ограниченность ресурсов.

Работа Почеттино в «шпорах», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле» является для руководства «МЮ» более важным и показательным фактором, нежели результаты с «ПСЖ». В команде из Манчестера считают, что проблемы парижан связаны не с главным тренером, ориентируясь на успехи Карло Анчелотти, Унаи Эмери и Томаса Тухеля после отъезда из Франции.

«МЮ» активизирует поиски тренера во время матчей сборных. Почеттино и тен Хаг все еще в приоритете