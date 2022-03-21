«МЮ» думает, что проблемы «ПСЖ» связаны не с Почеттино. Работа тренера в «Тоттенхэме» считается более показательной

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

«Манчестер Юнайтед» не опирается на работу Маурисио Почеттино в «ПСЖ», оценивая тренера.

Как сообщает Sky Sports, аргентинец рассматривается как специалист, превративший «Тоттенхэм» в достойного конкурента «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», несмотря на ограниченность ресурсов.

Работа Почеттино в «шпорах», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле» является для руководства «МЮ» более важным и показательным фактором, нежели результаты с «ПСЖ». В команде из Манчестера считают, что проблемы парижан связаны не с главным тренером, ориентируясь на успехи Карло Анчелотти, Унаи Эмери и Томаса Тухеля после отъезда из Франции.

«МЮ» активизирует поиски тренера во время матчей сборных. Почеттино и тен Хаг все еще в приоритете

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