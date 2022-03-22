Британский консорциум готов купить «Челси» более чем за 3 млрд фунтов

Британский консорциум включился в борьбу за покупку .

Объединение во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за «синих» более 3 млрд фунтов, сообщает Bloomberg.

В консорциум также входят инвестиционный фонд Cheyne Capital и венчурная компания Talis Capital, готовые инвестировать в «Челси» после его покупки.

Ранее Centricus обсуждал с УЕФА проект на 7 млрд долларов касательно реформы Лиги чемпионов.

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