Министр спорта Италии заявил о планах вернуть рекламу ставок с образовательным элементом: «Реклама отличает легальное от нелегального. Есть разница между ставками на спорт и бинго»

В Италии заявили о планах вернуть рекламу ставок с образовательным элементом.

«Лицемерие – один из главных врагов нашей страны. Нужно отличать мастерство от азартных игр, есть большая разница между ставками на спорт, онлайн-покером и бинго.

Реклама отличает легальное от нелегального, позволяет нам работать над необходимым образованием и является первым признаком европеизации. В ближайшее время мы намерены вернуться к теме возвращения рекламы букмекерских контор, которая также носит образовательный характер», – сказал министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.