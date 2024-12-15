Министр спорта Италии заявил о планах вернуть рекламу ставок с образовательным элементом: «Реклама отличает легальное от нелегального. Есть разница между ставками на спорт и бинго»
В Италии заявили о планах вернуть рекламу ставок с образовательным элементом.
«Лицемерие – один из главных врагов нашей страны. Нужно отличать мастерство от азартных игр, есть большая разница между ставками на спорт, онлайн-покером и бинго.
Реклама отличает легальное от нелегального, позволяет нам работать над необходимым образованием и является первым признаком европеизации. В ближайшее время мы намерены вернуться к теме возвращения рекламы букмекерских контор, которая также носит образовательный характер», – сказал министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.
Опубликовано: Sports
Источник: Calcio Finanza
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