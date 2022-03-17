Кто купит «Челси»? В гонке связка американо-швейцарских богачей, застройщик-фанат клуба с 4 лет и медиакомпания из Саудовской Аравии

Ажиотаж.

Пятница – последний день приема заявок на покупку «Челси». До 21:00 по Лондону от потенциальных покупателей ждут конкретных предложений. Как пишет The Telegraph, спешка с продажей означает, что первое предложение будет рассматриваться как последнее.

Сделку ведет нью-йоркский торговый банк Raine. Участники аукциона должны юридически подтвердить наличие средств, указать консультантов и подробно обрисовать свои мотивы и планы в отношении «Челси». И еще деталь от The Telegraph: в офисах банка сделка получила кодовое название – «Проект Цезарь».

Ориентир – 3 миллиарда фунтов, но итоговый ценник наверняка будет меньше.

Ожидается, что Raine отберет 1-3 лучших заявок. Правительство Великобритании выдаст специальную лицензию на продажу – по условиям нынешней «Челси» разрешена лишь спортивная деятельность. Также сделку должна одобрить АПЛ.

Средства от продажи пойдут в благотворительную организацию или на замороженный счет. Источник The Times в правительстве утверждал, что Роман Абрамович «не получит ни пенни».

Кто может купить «Челси»?

Перечислим основных участников торгов.

• Американо-швейцарский консорциум Висс – Боули

Хансйорг Висс , 86 лет, бывший президент Synthes Holding AG – производителя медицинского оборудования.

Хансйорг Висс (справа) с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом

Живущий в Вайоминге Висс открылся газете Blink: «Я и еще три человека получили предложения о покупке «Челси». Правда, он уточнил, что он не будет покупать клуб в одиночку, а предпочел бы стать частью консорциума из «шести или семи инвесторов»: «Я могу представить, что приду в «Челси» вместе с партнерами. Я точно не пойду на это один».

Forbes оценивает состояние швейцарца в 5 миллиардов долларов. Висса называют «одним из самых щедрых благотворителей в мире». При этом в спорт Хансйорг прежде не инвестировал.

Главный союзник Висса – Тодд Боули , 46 лет, соучредитель и главный исполнительный директор компании Eldridge Industries.

Тодд Боули (справа)

Тодд сделал состояние на инвестициях и любит риски. В 2012-м он зашел в спорт: вложился в бейсбольный «Лос-Анджелес Доджерс». С тех пор спортивная империя американца и его амбиции лишь росли: сегодня за Тоддом часть женского баскетбольного «Лос-Анджелес Спаркс», «Лейкерс» и гигант фэнтези-спорта DraftKings.

В 2019-м Боули уже хотел купить «Челси», но Абрамович отклонил предложение в 2,24 млрд фунтов. «Футбол – главный вид спорта, страсть болельщиков к футболку и командам не имеет равных», – говорил тогда Боули.

Его состояние оценивается в 4,7 млрд фунтов.

Еще одним участником объединения называют бизнесмена Джонатана Голдштейна. Забавно, что Голдштейн – фанат «Тоттенхэма». У него в офисе есть подписанная левая бутса Харри Кейна.

• Ник Кэнди , 49 лет, один из главных застройщиков Британии.

Кэнди болеет за лондонцев с 4 лет и очень хочет забрать любимую команду под крыло. Он планирует направить сумму в 1,5 млрд фунтов на реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

Ожидается, что Кэнди выступит с предложением от инвесторского объединения. Занятно, что он отказался стать частью консорциума Висс – Боули. Не в последнюю очередь из-за того, что их напарник Голдштейн болеет за «Тоттенхэм». Зато Кэнди заручился поддержкой легенды «Челси» Джанлуки Виалли (итальянец – один из основателей консультационной компании Tifosy Capital & Advisory, которую нанял Ник).

• Вуди Джонсон , 74 года, американский миллиардер и помощник бывшего президента США Дональда Трампа.

Джонсон хочет выкупил клуб единолично, но готов предложить чуть меньше остальных – 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Вуди – владелец франшизы «Нью-Йорк Джетс», но еще важнее, что он бывший посол в Великобритании. Джонсон надеется на политические связи в Лондоне.

• Семья Риккеттс , американские владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс», владеют 25% акций телеканала CSN Chicago.

В недавнем заявлении подтвердили, что сделают предложение о покупке. Риккеттсы подчеркивают: они на английские берега зайдут только в команде. Их партнер – американский миллиардер, создатель инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин (45-й в списке самых богатых людей Америки, состояние – космические 20 млрд фунтов).

По информации Forbes, состояние семьи на 2018-м было 2,3 миллиарда долларов. Прежде их связывали с покупкой «Челси» и «Милана».

• Saudi Media , крупнейшая медиакомпания на Ближнем Востоке.

Саудовские богачи тоже в игре и настроены очень серьезно: владелец Saudi Media Мохамед Альхерейджи любит «Челси» и готов на предложение в 2,7 миллиарда фунтов за детище Абрамовича (в компании других частных инвесторов из Саудовской Аравии).

Альхерейджи пожил в Великобритании, в ноябре он был на стадионе, когда «Челси» сыграл 1:1 с «Ман Юнайтед». Прежде он вкладывался в саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Утверждается, что с «Ньюкаслом» и государством связи у Saudi Media нет.

• Мартин Бротон , 74 года, бывший председатель British Airways, экс-глава British American Tobacco, в 2010-м был в правлении «Ливерпуля».

Мартин Бротон (слева) с Томом Вернером

Бротон всю жизнь болеет за «Челси» и держит абонемент. Его кандидатура точно впечатлит власти: в 2010-м он содействовал продаже «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG).

• Джим Рэтклифф , 69 лет, один из богатейших людей Великобритании.

Издание The Times оценило его состояние в 21 млрд фунтов стерлингов. В 2020-м Рэтклифф занял пятое место среди британских миллиардеров. В его империю входят «Лозанна» и «Ницца» – а еще команда в парусном спорте, покупка Team Sky в велогонках, организация марафонов и спонсорство «Мерседеса» в «Ф-1».

• В последний момент подключились инвесторы из Aethel Partners . Компания готова сразу выделить 50 млн фунтов на стабилизацию финансовой ситуации в клубе. В планах AP – оказать полную поддержку Тухелю и реконструировать «Стэмфорд Бридж».

Гонка за «Челси» близка к развязке.

Фото: globallookpress.com/Aude Guerrucci, Mark Thomas; Gettyimages.ru/Craig Barritt, Michael Kovac, Jeff J Mitchell, Chris McGrath, Michael Regan, Clive Rose, Carl Court