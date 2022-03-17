Кто купит «Челси»? В гонке связка американо-швейцарских богачей, застройщик-фанат клуба с 4 лет и медиакомпания из Саудовской Аравии

Ажиотаж.
Пятница – последний день приема заявок на покупку «Челси». До 21:00 по Лондону от потенциальных покупателей ждут конкретных предложений. Как пишет The Telegraph, спешка с продажей означает, что первое предложение будет рассматриваться как последнее.
Сделку ведет нью-йоркский торговый банк Raine. Участники аукциона должны юридически подтвердить наличие средств, указать консультантов и подробно обрисовать свои мотивы и планы в отношении «Челси». И еще деталь от The Telegraph: в офисах банка сделка получила кодовое название – «Проект Цезарь».
Ориентир – 3 миллиарда фунтов, но итоговый ценник наверняка будет меньше.
Ожидается, что Raine отберет 1-3 лучших заявок. Правительство Великобритании выдаст специальную лицензию на продажу – по условиям нынешней «Челси» разрешена лишь спортивная деятельность. Также сделку должна одобрить АПЛ.
Средства от продажи пойдут в благотворительную организацию или на замороженный счет. Источник The Times в правительстве утверждал, что Роман Абрамович «не получит ни пенни».
Кто может купить «Челси»?
Перечислим основных участников торгов.
• Американо-швейцарский консорциум Висс – Боули
Хансйорг Висс, 86 лет, бывший президент Synthes Holding AG – производителя медицинского оборудования.
Хансйорг Висс (справа) с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом
Живущий в Вайоминге Висс открылся газете Blink: «Я и еще три человека получили предложения о покупке «Челси». Правда, он уточнил, что он не будет покупать клуб в одиночку, а предпочел бы стать частью консорциума из «шести или семи инвесторов»: «Я могу представить, что приду в «Челси» вместе с партнерами. Я точно не пойду на это один».
Forbes оценивает состояние швейцарца в 5 миллиардов долларов. Висса называют «одним из самых щедрых благотворителей в мире». При этом в спорт Хансйорг прежде не инвестировал.
Главный союзник Висса – Тодд Боули, 46 лет, соучредитель и главный исполнительный директор компании Eldridge Industries.
Тодд Боули (справа)
Тодд сделал состояние на инвестициях и любит риски. В 2012-м он зашел в спорт: вложился в бейсбольный «Лос-Анджелес Доджерс». С тех пор спортивная империя американца и его амбиции лишь росли: сегодня за Тоддом часть женского баскетбольного «Лос-Анджелес Спаркс», «Лейкерс» и гигант фэнтези-спорта DraftKings.
В 2019-м Боули уже хотел купить «Челси», но Абрамович отклонил предложение в 2,24 млрд фунтов. «Футбол – главный вид спорта, страсть болельщиков к футболку и командам не имеет равных», – говорил тогда Боули.
Его состояние оценивается в 4,7 млрд фунтов.
Еще одним участником объединения называют бизнесмена Джонатана Голдштейна. Забавно, что Голдштейн – фанат «Тоттенхэма». У него в офисе есть подписанная левая бутса Харри Кейна.
• Ник Кэнди, 49 лет, один из главных застройщиков Британии.
Кэнди болеет за лондонцев с 4 лет и очень хочет забрать любимую команду под крыло. Он планирует направить сумму в 1,5 млрд фунтов на реконструкцию «Стэмфорд Бридж».
Ожидается, что Кэнди выступит с предложением от инвесторского объединения. Занятно, что он отказался стать частью консорциума Висс – Боули. Не в последнюю очередь из-за того, что их напарник Голдштейн болеет за «Тоттенхэм». Зато Кэнди заручился поддержкой легенды «Челси» Джанлуки Виалли (итальянец – один из основателей консультационной компании Tifosy Capital & Advisory, которую нанял Ник).
• Вуди Джонсон, 74 года, американский миллиардер и помощник бывшего президента США Дональда Трампа.
Джонсон хочет выкупил клуб единолично, но готов предложить чуть меньше остальных – 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Вуди – владелец франшизы «Нью-Йорк Джетс», но еще важнее, что он бывший посол в Великобритании. Джонсон надеется на политические связи в Лондоне.
• Семья Риккеттс, американские владельцы бейсбольного клуба «Чикаго Кабс», владеют 25% акций телеканала CSN Chicago.
В недавнем заявлении подтвердили, что сделают предложение о покупке. Риккеттсы подчеркивают: они на английские берега зайдут только в команде. Их партнер – американский миллиардер, создатель инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин (45-й в списке самых богатых людей Америки, состояние – космические 20 млрд фунтов).
По информации Forbes, состояние семьи на 2018-м было 2,3 миллиарда долларов. Прежде их связывали с покупкой «Челси» и «Милана».
• Saudi Media, крупнейшая медиакомпания на Ближнем Востоке.
Саудовские богачи тоже в игре и настроены очень серьезно: владелец Saudi Media Мохамед Альхерейджи любит «Челси» и готов на предложение в 2,7 миллиарда фунтов за детище Абрамовича (в компании других частных инвесторов из Саудовской Аравии).
Альхерейджи пожил в Великобритании, в ноябре он был на стадионе, когда «Челси» сыграл 1:1 с «Ман Юнайтед». Прежде он вкладывался в саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
Утверждается, что с «Ньюкаслом» и государством связи у Saudi Media нет.
• Мартин Бротон, 74 года, бывший председатель British Airways, экс-глава British American Tobacco, в 2010-м был в правлении «Ливерпуля».
Мартин Бротон (слева) с Томом Вернером
Бротон всю жизнь болеет за «Челси» и держит абонемент. Его кандидатура точно впечатлит власти: в 2010-м он содействовал продаже «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG).
• Джим Рэтклифф, 69 лет, один из богатейших людей Великобритании.
Издание The Times оценило его состояние в 21 млрд фунтов стерлингов. В 2020-м Рэтклифф занял пятое место среди британских миллиардеров. В его империю входят «Лозанна» и «Ницца» – а еще команда в парусном спорте, покупка Team Sky в велогонках, организация марафонов и спонсорство «Мерседеса» в «Ф-1».
• В последний момент подключились инвесторы из Aethel Partners. Компания готова сразу выделить 50 млн фунтов на стабилизацию финансовой ситуации в клубе. В планах AP – оказать полную поддержку Тухелю и реконструировать «Стэмфорд Бридж».
Гонка за «Челси» близка к развязке.
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Фото: globallookpress.com/Aude Guerrucci, Mark Thomas; Gettyimages.ru/Craig Barritt, Michael Kovac, Jeff J Mitchell, Chris McGrath, Michael Regan, Clive Rose, Carl Court
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