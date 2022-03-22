Сергей Юран: «ФНЛ станет донором для РПЛ, клубы будут ориентироваться на российских футболистов»

Сергей Юран считает, что Олимп-ФНЛ станет донором для РПЛ.
«Иностранцы уехали, и сейчас клубы начнут подписывать лучших россиян из первого дивизиона. Есть неплохие юноши, которые не могли попасть в Премьер-лигу из-за иностранцев.
Всегда говорил, что легионеры должны быть на две головы сильнее наших. Взять тот же ЦСКА – их новички украшают российский футбол. Так же в «Спартаке» и «Зените».
Теперь клубы будут ориентироваться на российских футболистов, первая лига станет донором для РПЛ», – сказал главный тренер «Химок».