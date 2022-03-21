Президент «Урала» об отстранении России: «Спортсмены ни при чем. У Валиевой теперь может не быть возможности попасть на Олимпиаду, жалко»

высказался об отстранении России от ряда спортивных турниров.

– Вы сказали в недавнем интервью: «Сейчас нашему народу нужна эта игра. Нельзя останавливать чемпионат». В связи с этим у меня два вопроса: в чем, на ваш взгляд, тут целебная сила футбола и в какой помощи от государства и зрителей нуждается сам футбол?

– Всегда футбол был символом нормальной жизни. Возьмем даже пандемию: первое, что разрешили проводить, это футбольные матчи. Чтобы люди как-то с себя нагрузку психологическую сняли.

Сейчас непростые времена, и футбол – отдушина. Люди приходят, смотрят игру и радуются. Мы остались вообще без спорта – нас отодвинули от всех международных соревнований.

Но есть российский футбол. Он должен быть, его надо поддерживать – сейчас ему будет тяжеловато. И, возвращаясь ко второй части вашего вопроса, мы, конечно, ждем поддержки правительства. Не хочу тут выделять именно футбол, в поддержке нуждаются все виды спорта. Рано или поздно закончатся все эти дисквалификации и отстранения, и нужно, чтобы наши команды, наши спортсмены были готовы выступать, не были мальчиками для битья.

– Как оцените моральное состояние игроков?

– У нас в команде нормальное отношение. Ребята тренируются, готовятся к играм, работают. Стараются сосредоточиться на этом.

Но вообще, всегда все говорили, что спорт должен оставаться вне политики. Конечно, ребята много читают, смотрят новости – и иностранцы, и наши. Они просто хотят заниматься любимым делом, которому посвятили всю свою жизнь, отдав годы работы. Многие приходят в 4-5 лет в футбол, в фигурное катание, в другие виды спорта. А их взяли и отодвинули, можно сказать, выкинули из мирового спорта. Хотя наши спортсмены, я считаю, вообще ни при чем.

Мы вот говорили с вами до интервью, что Камила Валиева выступала на , маленькая девочка. А она теперь может вообще не иметь возможности попасть на следующую Олимпиаду. Мы все видели нашу землячку Юлию Липницкую, которая начинала кататься здесь, в Екатеринбурге. Она вспыхнула звездочкой, стала олимпийской чемпионкой и больше ничего не выиграла, ушла из спорта.

Век спортсмена короток. Мне их всех очень жалко, – сказал президент .