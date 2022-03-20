Президент «Урала»: «Думаю, и правительство, и наши спонсоры не бросят футбол в беде»

Президент верит в поддержку от правительства.

– Хочу спросить вас про бюджет клуба, если сейчас уже есть какое-то понимание. Что его ждет на следующий год, планируется ли сокращение зарплат и другая корректировка расходов?

– Мы еще не обсуждали бюджет. Это будет после окончания сезона в мае. У нас состоится совет директоров, будем разговаривать. Сейчас никаких разговоров не ведется.

Команда в нормальном порядке выезжает на соревнования, получает зарплату. Я не Нострадамус, сложно предсказать, что будет.

Думаю, что и правительство, и наши спонсоры не бросят футбол в беде. Много видов спорта в Свердловской области, но у нас и губернатор [Евгений Куйвашев] – спортсмен. Он всегда будет поддерживать спорт, как бы сложно ему ни было, – сказал .