Президент «Урала» против возвращения на систему «весна – осень»: «У нас чемпион начинал играть в ЛЧ через год»

не поддерживает переход на систему «весна – осень» в российском футболе.

«Когда мы переходили на систему «осень – весна», я был ярый противник. Как так, в июле, в лучшее время года мы не будем играть, все рухнет!

Но были и сторонники системы «осень – весна», и я сам сейчас таким стал. Разницы по большому счету нет – мы сейчас играем так же, но у нас расширился международный календарь. Сборная – сентябрь, октябрь и ноябрь мы шесть недель не играем в футбол. В июне еще Кубок наций появился. В мае команды закончили чемпионат, надо игроков отпустить, а те, кто играет за сборную, еще играют. И им потом отдых еще нужен когда-то.

Международный календарь, видимо, из-за денег расширили, футболисты до изнеможения играют. Почему многие команды держат по 35 игроков? Потому что люди не могут столько играть в футбол. Разницы нет – мы заканчивали бы в конце ноября, сейчас – в начале декабря.

Но зато у команд, которые выступают в еврокубках в группе, в середине декабря еще есть матчи, и чтобы у них была игровая практика, мы выходим на поле до середины декабря. Мы каждые два года с мая по июль должны отпустить игроков в сборную – проходят большие соревнования, чемпионат мира и Европы.

«Осень – весна» оправдана расширением календаря. 40 матчей можно играть в любом расписании. А сейчас есть пауза на сборную. При этом те, кто в сборную не попадает – они же чемпионы мира по тренировкам. Они все это время тренируются.

Я был ярый противник системы «осень – весна», но всегда признаю свои ошибки. Пришло понимание плюсов.

У нас, например, раньше осенью команда становилась чемпионом России. И только через год они могли играть в Лиге чемпионов! А у них, может, финансирование поменялось, полкоманды разошлось. Выходит совсем не тот состав, который готов играть в еврокубках. Сейчас мы закончили в мае, а в сентябре уже стартуем в Европе. Все это логично», – сказал президент .