Директор «Рубина»: «8 иностранцев – роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить»

высказался по поводу проблем с привлечением легионеров в .

– Что будет с нашим футболом в ближайшие годы?

– Всем придется сокращать расходы, рынок зарплат изменится. И это большой плюс, что мы этот рынок можем привести в какой-то порядок, приземлить его.

Мы будем лишены ведущих иностранцев, что логично. И у нас будет возможность активнее развивать детско-юношеский футбол. Нам придется где-то искать подпитку.

Понятно, что какие-то иностранцы будут, но в ближайший год они не сильно захотят к нам ехать – это объективная реальность. И, может быть, они нам сейчас не сильно и нужны. Качественные иностранцы – это большие деньги, а нам сейчас нужно экономить.

– Что делать с лимитом?

– Надо подождать. Сейчас это не так важно, это задача второго плана. Может быть, стоит принять тот формат, который предлагался недавно.

Думаю, восемь иностранцев – это роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить, – отметил спортивный директор .

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