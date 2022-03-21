Манчини о стыках: «Италия хочет попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его»

намерен выиграть чемпионат мира со сборной Италии.

Итальянцы сыграют с командой Северной Македонии в стыковом матче квалификации. В случае победы они встретятся с победителем матча – .

«Мы не должны воспринимать победу в первой игре как должное. Это будет нелегко, и в случае победы у нас будет четыре дня на подготовку к финалу.

Мы создали прочный фундамент, мы настроены позитивно и должны думать, что все пройдет хорошо. Впереди у нас две трудные игры. Мы не должны были попасть сюда, но иногда приходится преодолевать трудности.

Мы должны продолжать играть так, как играли всегда. Мы достигли наших целей не случайно. Мы не хотели участвовать в этих матчах, но ребята чувствуют себя хорошо, и это важно.

Наша цель – выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выиграть две следующие игры. Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его», – сказал главный тренер сборной Италии.