«Рубин»: «Вернется Хвича в клуб или нет, мы узнаем, когда закончатся матчи сборной»

отреагировал на слухи о том, что полузащитник не вернется в клуб.

«Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной.

Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем», – сообщили в пресс-службе казанской команды.

Сегодня появилась информация, что Хвича может не вернуться в «Рубин» из сборной Грузии.

Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.