«Рубин»: «Вернется Хвича в клуб или нет, мы узнаем, когда закончатся матчи сборной»

«Рубин» отреагировал на слухи о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия не вернется в клуб.
«Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной.
Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем», – сообщили в пресс-службе казанской команды.
Сегодня появилась информация, что Хвича может не вернуться в «Рубин» из сборной Грузии.
Это связано с тем, что на его семью оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.