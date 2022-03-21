Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:1 в Уфе: «За 5 минут могли увезти отсюда победу»

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Александр Сторожук оценил ничью с «Уфой» (1:1).

И.о. главного тренера «Краснодара» высказался после гостевого матча 22-го тура РПЛ, в котором хозяева сравняли счет на 84-й минуте с пенальти.

 «Планировали много комбинировать, взаимодействовать, где-то получалось, где-то нет. Забили важный гол в раздевалку. Но соперник настолько упростил игру: длинные передачи в одно касание, была беспорядочная доставка на нападающих.

Где-то проигрывали подбор, где-то — первый мяч. Пенальти еще не смотрели. За пять минут могли увезти отсюда победу.

«Уфа» не удивила, они всегда играют вперед, нападающие пытаются цепляться. Ничего неожиданного не произошло», — сказал Сторожук.

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