Анчелотти о разгроме от «Барсы»: «Это моя вина, «Реал» было не узнать. Но не надо драматизировать»

призвал не драматизировать из-за разгрома от «Барселоны» (0:4).

«Начало матча было хорошим, но при счете 0:1 мы потеряли контроль, «Барса» нашла пространство и доставила нам неприятности. Мы начали с тройкой защитников, пытались играть один в один, но это не сработало, не тот день.

У нас есть преимущество в чемпионате. Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо подготовиться к следующим двум неделям.

Во втором тайме я хотел прессинговать немного повыше, но не получилось. Это моя вина.

Это тяжелое поражение, потому что это класико. Это удар, мы проиграли битву.

Но у нас есть преимущество [в ], и мы должны сохранять спокойствие, ждать восстановления травмированных. Не надо драматизировать из-за этой игры.

Нас было не узнать, все пошло не так. Мы должны забыть об этом и двигаться дальше, у нас большое преимущество. Это моя вина, вина тренера», – сказал тренер «Реала».

53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»