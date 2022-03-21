Начо о 0:4 от «Барселоны»: «Один из худших матчей, вышли расслабленными. «Реал» не был хорош ни в защите, ни в нападении»

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Начо резко высказался в адрес игры «Реала» после поражения от «Барселоны» (0:4).

«Очень плохая игра с нашей стороны. Результат говорит сам за себя. Мы вышли расслабленными из-за преимущества в турнирной таблице.

Больно уступать в класико. Мы проводим в целом отличный сезон, созданное преимущество позволяет лидировать в таблице.

«Реал» не был хорош ни в одном аспекте: ни в защите, ни в нападении. Нам даже с мячом было некомфортно. Это один из худших матчей, но мы все еще на первом месте.

Все пошло не так с самого начала, а после перерыва мы пропустили еще два мяча. Поздравляем «Барселону».

Нас ждут тяжелые несколько дней, но «Реал» сможет оправиться. Это зависит только от нас», – заявил защитник мадридского клуба.

53 минуты, за которые «Барса» разгромила «Реал»

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