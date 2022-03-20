Дембеле отдал 7 голевых пасов в Ла Лиге в 2022-м – больше всех в топ-5 лиг Европы. Он сделал это за 5 последних матчей

Вингер Усман Дембеле отдал два голевых паса в матче 29-го тура с «Реалом».

Навесы французского полузащитника «Барселоны» привели к голам форварда Пьера-Эмерика Обамеянга на 29-й минуте и защитника на 38-й.

За 5 последних матчей в чемпионате Испании Дембеле сделал 7 результативных передач.

Дембеле отдал больше всех голевых передач в 2022 году среди игроков топ-5 лиг Европы.

Подробно со статистикой игрока, чей контракт истекает летом, можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Барселона». 0:2 – Араухо и Обамеянг забили. Онлайн-трансляция