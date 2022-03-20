Винисиус, Ферран, Модрич, Обамеянг, Кроос, Дембеле и Пике – в стартовых составах «Реала» и «Барсы» на класико

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«Реал» и «Барселона» объявили составы на класико.

За мадридский клуб с первых минут сыграют Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус и Родриго.

В стартовый состав каталонцев попали Марк-Андре тер Стеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Жорди Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эрик Гарсия и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Ла Лиги. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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