Гвардиола о 4:1 с «Саутгемптоном»: «Ман Сити» претендует на три трофея. Каждый матч – финал»

считает, что «Манчестер Сити» провалил часть игры с .

«Горожане» со счетом 4:1 одержали победу в четвертьфинальной игре Кубка Англии.

«Мы хорошо начали матч, удачно действовали 20-25 минут, но в последние 15 минут первого тайма забыли, как играть, хотя знали, что с «Саутгемптоном» будет тяжело, поскольку это один из наиболее организованных соперников в этом сезоне. Он выкручивает интенсивность до предела. Но пропущенный нами гол – результат того, что мы просто забыли, как играть в футбол.

Во втором тайме все складывалось намного лучше. У них был один момент, но мы все компенсировали своей игрой в атаке.

Победа не была комфортной, однако мы уходим на паузу, продолжая претендовать на победу в трех турнирах. Мы знаем, что каждый матч для нас – это финал, сегодня было важно не проиграть», – сказал главный тренер .