Обляков о том, говорят ли в ЦСКА о чемпионстве: «Нет. Надо побеждать в каждом матче, посмотрим после 30-го тура»

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Иван Обляков ответил на вопрос о том, думают ли в ЦСКА о чемпионстве.

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Рубином» (6:1) в матче РПЛ.

– Заслуженная победа, реализовали много моментов, поймали уверенность. Новички хорошо влились в команду.

Пообщались с Кучаевым после гола, но раз мы пропустили, то я не рад. Когда ты побеждаешь, атмосфера всегда лучше.

На сборах хорошо подготовились, хорошо играем, и все у нас получается.

– Говорят ли в команде о чемпионстве?

– Нет. Нам надо побеждать в каждом матче, а уже посмотрим после 30-го тура, – заявил Обляков.

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