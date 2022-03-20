Обляков о том, говорят ли в ЦСКА о чемпионстве: «Нет. Надо побеждать в каждом матче, посмотрим после 30-го тура»

ответил на вопрос о том, думают ли в ЦСКА о чемпионстве.

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над (6:1) в матче .

– Заслуженная победа, реализовали много моментов, поймали уверенность. Новички хорошо влились в команду.

Пообщались с Кучаевым после гола, но раз мы пропустили, то я не рад. Когда ты побеждаешь, атмосфера всегда лучше.

На сборах хорошо подготовились, хорошо играем, и все у нас получается.

– Говорят ли в команде о чемпионстве?

– Нет. Нам надо побеждать в каждом матче, а уже посмотрим после 30-го тура, – заявил Обляков.