«Второй гол ЦСКА в ворота «Рубина» забит с нарушением правил – мяч попал в руку. Панин на ВАР ошибается». Экс-судья Федотов о голе Гбамена

Арбитр ошибся в пользу ЦСКА в моменте со вторым голом в ворота «Рубина».

Такое мнение высказал бывший судья Премьер-лиги Игорь Федотов, проанализировав второй гол ЦСКА в ворота «Рубина»в 22-м туре (4:1, второй тайм). На 11-й минуте первый гол за армейцев забил .

«Панин (ВАР) ошибается. Второй гол в ворота забит с нарушением правил. После рикошета мяч попал в руку и после этого был незамедлительно забит гол.

Согласно правилам игры (правило 12, игра рукой в мяч), нарушением является, если игрок забивает гол сразу после того, как мяч коснулся руки (даже если это произошло случайно).

Правильное решение: отмена гола и назначение штрафного удара», – написал Федотов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Он также оценил первый гол ЦСКА, забитый .

«Сложный эпизод для восприятия. Я не буду говорить про искажение, перспективу и т.д. Я очень надеюсь, что ВАР провел все калибровки правильно.

Согласно правилам игры (Правило 11 «Вне игры»), игрок находится в положении «вне игры», если любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

По разлиновке ВАР мы видим, что игрок ЦСКА находится дальше от ворот, чем мяч. P.S. Разлиновка от ВАР ужасная🤦🏻‍♂️», – написал экс-судья.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте доступна и видеотрансляция игры.