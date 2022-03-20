Маркиньос о 0:3 с «Монако»: «Катастрофа, худший матч «ПСЖ». Чемпионство будет под вопросом, если так играть»

Защитник Маркиньос назвал провальным матч с (0:3) в 29-м туре Лиги 1.

«Это катастрофа. Такое сложно принять. Наш худший матч в сезоне.

Мы приехали насладиться футболом и одержать победу. У нас сложный период. Надо всем вместе искать выход из ситуации. Мы не сдаемся.

Ожидания от противостояния с «Реалом» были большими. Поражение причиняет нам боль. Но теперь у нас есть другие задачи, которые нужно решать.

Нужен правильный настрой, нужно выкладываться. Если продолжим играть так же, как сегодня, чемпионство будет под вопросом. Это предупреждение», – сказал Маркиньос.