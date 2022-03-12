В «Барсе» ставят под вопрос неприкосновенность тер Стегена. У него 63% сэйвов – это 20-й результат в Ла Лиге

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Вратарь Марк-Андре тер Стеген может утратить неприкосновенный статус в «Барселоне».

Как информирует As, в каталонском клубе уже не первый месяц спорят по поводу того, может ли немецкий голкипер и дальше быть основным вариантом на своей позиции.

Отмечается, что тер Стеген совершает сэйв в 63% случаев, и это самый слабый результат за время его пребывания в «блаугране». В нынешнем сезоне он находится в Ла Лиге на 20-м месте по этому показателю. Подчеркивается, что статистика игрока с каждым годом становится все хуже.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже рассматривает вариант с приобретением явного конкурента тер Стегену.

Подробно со статистикой 29-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

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