В «Барсе» ставят под вопрос неприкосновенность тер Стегена. У него 63% сэйвов – это 20-й результат в Ла Лиге

Вратарь Марк-Андре тер Стеген может утратить неприкосновенный статус в «Барселоне».

Как информирует As, в каталонском клубе уже не первый месяц спорят по поводу того, может ли немецкий голкипер и дальше быть основным вариантом на своей позиции.

Отмечается, что тер Стеген совершает сэйв в 63% случаев, и это самый слабый результат за время его пребывания в «блаугране». В нынешнем сезоне он находится в на 20-м месте по этому показателю. Подчеркивается, что статистика игрока с каждым годом становится все хуже.

Ранее сообщалось, что уже рассматривает вариант с приобретением явного конкурента тер Стегену.

Подробно со статистикой 29-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

Тер Стеген наехал на критиков перед «Наполи» – и привез пенальти. Он сильно сдал