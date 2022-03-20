Березуцкий о 6:1 с «Рубином»: «Порадовало, что ЦСКА не сбавил обороты»

высказался о победе ЦСКА со счетом 6:1.

Московский клуб в матче 22-го тура РПЛ крупно обыграл .

– Начали активно с первых минут, это очень понравилось. Забили два быстрых гола. Порадовало, что ребята не сбавили обороты, даже когда пропустили необязательный гол. Во втором тайме играли спокойно, на результат.

Отдельную работу проводим с каждым игроком, а не только с Языджи. Все наши новички очень хорошего уровня. Языджи просто постоянно настроен, получает удовольствие от игры.

– Верно ли говорить, что возвращение брата много добавило команде и вам?

– Он не добавил, а связку восстановил. Василий очень много нам принес, это правда.

Наши взгляды на футбол и наше понимание футбола практически идентичны. Он это постоянно отрицает, конечно, но это так. У нас есть какие-то различия, если разбирать нас на мелкие детали, но в целом мы сходимся во всем.

Я не смотрю в турнирную таблицу. Наша задача побеждать в каждом матче. Стараемся это делать. Посмотрим в конце сезона», – сказал главный тренер .

Армейцы выиграли 6 матчей в подряд и занимают третье место в таблице.