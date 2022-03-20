Березуцкий о 6:1 с «Рубином»: «Порадовало, что ЦСКА не сбавил обороты»

Алексей Березуцкий высказался о победе ЦСКА со счетом 6:1.
Московский клуб в матче 22-го тура РПЛ крупно обыграл «Рубин».
– Начали активно с первых минут, это очень понравилось. Забили два быстрых гола. Порадовало, что ребята не сбавили обороты, даже когда пропустили необязательный гол. Во втором тайме играли спокойно, на результат.
Отдельную работу проводим с каждым игроком, а не только с Языджи. Все наши новички очень хорошего уровня. Языджи просто постоянно настроен, получает удовольствие от игры.
– Верно ли говорить, что возвращение брата много добавило команде и вам?
– Он не добавил, а связку восстановил. Василий очень много нам принес, это правда.
Наши взгляды на футбол и наше понимание футбола практически идентичны. Он это постоянно отрицает, конечно, но это так. У нас есть какие-то различия, если разбирать нас на мелкие детали, но в целом мы сходимся во всем.
Я не смотрю в турнирную таблицу. Наша задача побеждать в каждом матче. Стараемся это делать. Посмотрим в конце сезона», – сказал главный тренер ЦСКА.
Армейцы выиграли 6 матчей в РПЛ подряд и занимают третье место в таблице.