Роберто уйдет из «Барсы» летом, с ним не продлят контракт. Игрок хочет в АПЛ

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Защитник Серджи Роберто уйдет из «Барселоны» летом.

Каталонцы не продлят истекающий контракт с 30-летним игроком, если не произойдет радикальных изменений, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации Mundo Deportivo, «блауграна» не предложила Роберто новый контракт из-за игры испанца в последние годы.

По этой причине футболист начал изучать варианты продолжения карьеры. Он хочет поиграть в АПЛ, и несколько команд из Англии следят за ситуацией.

Роберто всю карьеру провел в «Барселоне». Его статистика – здесь.

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