Джек Грилиш: «Все в «Ман Сити» хотят взять ЛЧ в этом году. Было бы прекрасно выиграть все турниры, в которых участвуем»

высказался о борьбе «Манчестер Сити» за трофеи в этом сезоне.

«Сейчас мы в хорошей форме: мы лидируем в чемпионате, вышли в 1/4 финала Кубка Англии, и, конечно, то же самое – в Лиге чемпионов. Так что, как я думаю, и у меня, и у команды сейчас хороший момент.

Большинство парней в выиграли все и даже не один раз. Так что я думаю, что все хотят взять Лигу чемпионов в этом году. Конечно, было бы прекрасно, если бы мы выиграли каждый турнир, в котором участвуем. Мы еще не выиграли, но думаем об этом.

Четвертьфинал Лиги чемпионов – это, конечно, большое событие. Я с нетерпением жду этого. Матчи плей-офф Лиги чемпионов – это то, о чем ты мечтаешь. Я не сыграл против «Спортинга» в гостях из-за травмы, а в домашнем матче остался на скамейке. Но я с нетерпением жду предстоящих игр. Это станет большим событием», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».